Спокойствие и деньги: шаманка рассказала, на что обратить внимание в полнолуние

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Первое полнолуние, или «волчья луна», наступит около 21:00 в четверг, 28 января. Участница «Битвы экстрасенсов», астронумеролог Елена Батыр рассказала ФАН, что категорически нельзя делать в этот день, а также кто особенно подвержен энергетическому напряжению.

Согласно астрологии, день считается непростым, потому что луна расположена в созвездии Льва, а солнце — в знаке Водолея. По мнению экспертов, в это время у людей могут обостряться проблемы с финансами. В связи с этим Елена Батыр советует не тратиться, а запланированную крупную покупку отложить на другое время.

— Первую половину дня полезно провести в кругу семьи, а во вторую половину лучше воздержаться от общения с родными, если вы живете не вместе. Чтобы не притянуть негатив, нужно позвонить родственникам до двенадцати дня, но не позже, — отметила участница «Битвы экстрасенсов».

Особенные советы она дала для представителей двух знаков зодиака — Лев и Водолей. Так, у первых день мог начаться с конфликтов и недопонимания. До вечера они могут попасть под чье-то влияние, однако после 20 часов напряжение сойдет на нет. Также стоит обратить внимание на еду: не употреблять в пищу продукты, которые могут повлиять на печень и желчный пузырь.

Водолеям же посоветовали запастись нервами, но для них день будет не таким стрессовым, как для Львов.

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