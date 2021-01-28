Проект дома на 222 квартиры по программе реновации согласовали в Останкинском районе

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Россия, Москва, улица Годовикова Карта всех событий

Эксперты согласовали проект дома на 222 квартиры в Останкинском районе по программе реновации в Москве. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Отмечается, что строительство жилого дома запланировано в Северо-Восточном административном округе столицы на улице Годовикова, 10.

— В каждой квартире запроектирована своя лоджия, а также предусмотрена полная внутренняя отделка с установкой необходимой сантехники, кухонной плиты и осветительных приборов, — рассказали в пресс-службе.

В каждой жилой секции запланировано сделать двойной тамбур, вестибюль, помещение для консьержа, бытовые и технические помещения. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в квартирах предусмотрена внутренняя отделка. Специалисты подготовят ламинат, обои, плитку для обустройства жилых помещений. Такжебудут установлены двери, розетки, сантехника, кухонная мойка и плита. Помимо этого, в каждой квартире обустроят балконы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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