Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Проект дома на 222 квартиры по программе реновации согласовали в Останкинском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Проект дома на 222 квартиры по программе реновации согласовали в Останкинском районе

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Годовикова Карта всех событий

Эксперты согласовали проект дома на 222 квартиры в Останкинском районе по программе реновации в Москве. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Отмечается, что строительство жилого дома запланировано в Северо-Восточном административном округе столицы на улице Годовикова, 10.

— В каждой квартире запроектирована своя лоджия, а также предусмотрена полная внутренняя отделка с установкой необходимой сантехники, кухонной плиты и осветительных приборов, — рассказали в пресс-службе.

В каждой жилой секции запланировано сделать двойной тамбур, вестибюль, помещение для консьержа, бытовые и технические помещения. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в квартирах предусмотрена внутренняя отделка. Специалисты подготовят ламинат, обои, плитку для обустройства жилых помещений. Такжебудут установлены двери, розетки, сантехника, кухонная мойка и плита. Помимо этого, в каждой квартире обустроят балконы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Детский сад со столярной мастерской появится на востоке Москвы

новое жильепрограмма реновацииреновация в Москве
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Все мнения
О проекте