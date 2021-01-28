В Сети появилось фото актрисы Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

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В интернете появилась фотография актрисы Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в фильме «Спенсер». Об этом в четверг, 28 января, сообщил портал CNA.

Фильм расскажет о принцессе Уэльской в тот момент, когда она проводит праздничный уик-энд с королевской семьей и принимает решение расстаться с принцем Чарльзом.

Фото: kinopoisk/Спенсер

Стюарт назвала киноленту «погружением в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент своей жизни».

В картине также сыграют Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис. Какие именно роли они исполнят, не уточняется. Съемки фильма проходят в Германии и Великобритании. Его премьера ожидается в конце этого года.

Напомним, жители Англии возмутились выбором звезды сериала «Сумерки» на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер». Режиссер картины Пабло Ларраина объяснил свой выбор тем, что Стюарт обладает отличными профессиональными навыками для этой роли.

Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана Фрэнсис Спенсер погибла в автокатастрофе в Париже. Машина, в которой она ехала, на высокой скорости врезалась в стену в туннеле под мостом Альма. Принцессу доставили в больницу, но через несколько часов она умерла.

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