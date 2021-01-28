Дорожные службы Подмосковья перевели в режим усиленной работы из-за снегопада

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Подмосковные власти призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а также пользоваться общественным транспортом. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уточняется, что в ближе к выходным в регионе выпадет до четверти месячной нормы осадков — 5–10 сантиметров снега. Кроме того, дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели в режим усиленной работы.

Как отметил министр транспорта Московской области Алексей Гержик, на дорогах работает свыше тысячи единиц спецтехники и более 1,2 тысячи дорожных рабочих. В уборке и очистке дорожной сети, общественных территорий и дворов задействовали около 2,5 тысячи единиц спецтехники и свыше 16,2 тысячи дорожных рабочих и дворников.

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