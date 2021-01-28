Сергей Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции Жаворонки

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли новый путепровод через пути Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) около станции Жаворонки. Об этом в четверг, 28 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра столицы, объект является важным, поскольку он соединяет несколько магистралей.

— В Крекшине построили путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки до Можайки, и до Минки сделать жавороновский полноценный путепровод. Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность на движении поездов, — уточнил Сергей Собянин.

Помимо этого, путепровод в Жаворонках стал 17 путепроводом через железнодорожные пути, построенный или реконструированный в течение последних лет, заключил глава города.

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