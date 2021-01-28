Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции Жаворонки
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции Жаворонки

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли новый путепровод через пути Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) около станции Жаворонки. Об этом в четверг, 28 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра столицы, объект является важным, поскольку он соединяет несколько магистралей.

— В Крекшине построили путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки до Можайки, и до Минки сделать жавороновский полноценный путепровод. Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность на движении поездов, — уточнил Сергей Собянин.

Помимо этого, путепровод в Жаворонках стал 17 путепроводом через железнодорожные пути, построенный или реконструированный в течение последних лет, заключил глава города.

Читайте также: Сергей Собянин объявил о начале строительства научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»

Андрей ВоробьевпутепроводСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Все мнения
О проекте