Мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома в Москве

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Россия, Москва, Тимирязевская улица Карта всех событий

Прокуратура проверит данные о том, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Уточняется, что в среду, 27 января, на крыльце детского дома, который находится на улице Тимирязевской, обнаружили малолетнего ребенка. Выяснилось, что двухмесячного мальчика оставила мать. Малыша доставили в медицинское учреждение.

В ходе проверки специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

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