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Кремль призвал страны переходить от международного рэкета к режиму диалога
Фото: Moscow-Live

Кремль призвал страны переходить от международного рэкета к режиму диалога

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле считают, что мировое сообщество должно переходить от международного рэкета к режиму постоянного диалога, при котором будут учитываться интересы друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 28 января.

В ответ на вопрос, как в Кремле видят ситуацию с преодолением кризиса прежней модели, Песков сообщил, что трудно говорить об этом в глобальном смысле.

— От международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета, и так далее... конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учету интересов друг друга, — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что именно об этом говорил президент России Владимир Путин на выступлении в Давосе.

Дмитрий Песков добавил, что Россия является частью международного сообщества, а не существует на «отдельной планете». Поэтому она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые назревают во всем мире, передает РИА Новости.

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