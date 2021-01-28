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Результат положительный: Джигурда оценил итоги дела Ефремова
Фото: youtube.com/Super

Результат положительный: Джигурда оценил итоги дела Ефремова

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Никита Джигурда заявил, что считает положительным результат дела актера Михаила Ефремова, которого осудили на 7,5 года.

— Я знаю, что Миша — гениальный артист, но не воин. Я выстоял в ситуации, и когда на третий–четвертый день после произошедшего я попытался остановить волну, но как ее остановишь, когда эфиров не дают. Как не стыдно, есть презумпция невиновности! Я понимал, что нужно «шумнуть», чтобы была альтернативная точка зрения, — заявил Джигурда.

По его словам, он гордится, что встал на защиту, и заявил, что «результат положительный».

— И тот результат, который мы получили, положительный, — отметил артист, комментируя приговор Ефремова.

На заявление телеведущей Алены Жигаловой, что Ефремов сидит в тюрьме, Джигурда жестко ответил, что к моменту выхода интервью могут объявить амнистию, Ефремов выйдет.

— Миша — мой друг, брат по духу. Он гений. И я гений. Он к жизни относится как к театру, — отметил актер.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеНикита ДжигурдаМихаил Ефремов
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