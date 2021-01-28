Россияне рассказали, о каких непрочитанных книгах им стыдно признаться

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Россияне рассказали, о прочтении каких книг они чаще всего врут окружающим. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного книжным сервисом MyBook среди своих пользователей.

В опросе приняли участие три тысячи человек. Выяснилось, что чаще всего они стесняются признаться, что не читали известные произведения Льва Толстого и Федора Достоевского. Так, более трети респондентов сообщили, что не признавались, что не прочитали эпопею «Война и мир». Чуть менее трети всех опрошенных обманывали, что читали роман «Братья Карамазовы». Также 18 процентов скрыли, что не знакомы с текстом «Анны Карениной».

Отмечается, что большая часть опрошенных хотя бы раз врали, что прочитали книгу, с которой на самом деле были знакомы в общих чертах или о которой вовсе не имели представления.

Также россияне стеснялись признаться, что не читали «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Однако они не находят ничего постыдного в том, что не открывали входящие в школьную программу «Грозу» Александра Островского, «Горе от ума» Александра Грибоедова и «На дне» Максима Горького.

Так, среди зарубежной литературы респонденты чаще всего обманывали о прочтении «Капитала», «Божественной комедии» и трудов Зигмунда Фрейда.

Примечательно, что 29 процентов опрошенных стеснялись признаваться в прочтении ряда книг. К таким они отнесли «Пятьдесят оттенков серого», романы Дарьи Донцовой и серию книг «Сумерки», сообщает ТАСС.

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