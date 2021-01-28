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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации из России на зимней сессии
Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации из России на зимней сессии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 января.

Уточняется, что «за» проголосовали 107 депутатов, «против» высказались 36 человек, еще 24 участника ПАСЕ воздержались.

Ранее глава украинской делегации, депутат правящей партии «Слуга народа» Мария Мезенцева выступила с инициативой оспаривания полномочий российской делегации в ПАСЕ. В этом ее поддержали 38 участников заседания как минимум из пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в мониторинговый комитет ПАСЕ. Вместе с тем 61 парламентарий выступил против.

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