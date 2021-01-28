Новые темы появились на портале «Наш город» для жителей ТиНАО

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Наш город» появилось 11 новых тем для жителей Новой Москвы. Они теперь доступны для пользователей в категориях «Моя дорога», «Мой двор» и «Государственные учреждения». Об этом в четверг, 28 января, сообщает официальный портал мэра столицы.

Уточняется, что в ноябре прошлого года закончилось подключение поселений Новой Москвы к порталу. С этого момента жители ТиНАО смогут сообщать о нарушениях, которые были выявлены на их территориях, а также проконтролировать качество устранения проблем службами города.

Сначала горожанам было доступно 40 проблемных тем для отправки сообщений.

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