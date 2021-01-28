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Новые темы появились на портале «Наш город» для жителей ТиНАО
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые темы появились на портале «Наш город» для жителей ТиНАО

Юлия Ямпольская

Город

На портале «Наш город» появилось 11 новых тем для жителей Новой Москвы. Они теперь доступны для пользователей в категориях «Моя дорога», «Мой двор» и «Государственные учреждения». Об этом в четверг, 28 января, сообщает официальный портал мэра столицы.

Уточняется, что в ноябре прошлого года закончилось подключение поселений Новой Москвы к порталу. С этого момента жители ТиНАО смогут сообщать о нарушениях, которые были выявлены на их территориях, а также проконтролировать качество устранения проблем службами города.

Сначала горожанам было доступно 40 проблемных тем для отправки сообщений.

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