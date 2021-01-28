Спасатели эвакуировали из тундры семью оленеводов

Фото: Телерадиокомпания «Ямал-Регион»

Семью оленеводов эвакуировали из Ямальской тундры. Подробностями спасательной операции поделилась телерадиокомпания «Ямал-Регион».

Кочевники выехали из стойбища накануне вечером. По пути они остановились, чтобы согреться горячим чаем. По их словам, в тундре они почти как дома, однако около райцентра их подвела техника.

— Я хотела обследовать детей, так как не делала этого с прошлого года. Поэтому решили съездить в райцентр. Но у нас сломался «Буран». Мы тут же вызвали помощь, — рассказала мама семейства Алиса Сэротэтто.

Спасатели действовали оперативно, потому что на улице было минус 40 градусов. Они отправились на выручку пострадавшим на снегоходах. Семью кочевников эвакуировали в районную больницу Яр-Сале, где обследовали детей, одному из которых несколько месяцев, а второму скоро будет два года. В настоящее время жизни и здоровью всех членов семьи оленеводов ничто не угрожает.

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