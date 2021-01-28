Джигурда объяснил, что объединяет его с Паниным и Волочковой
Российский актер и шоумен Никита Джигурда объяснил, что общего между ним, актером Алексеем Паниным и балериной Анастасией Волочковой. По его словам, их всех считают фриками.
— Нас же называют фриками. Объединяет неверное толкование массового сознания, что мы являемся фриками. По-моему, то, что я делал, отличается. Часто фрики фрикуют ради хайпа. Я, имея высшее образование, будучи гениальным артистом, держу сверхзадачу и спустился в ад шоу-бизнеса, чтобы играть по своим правилам, — считает Джигурда.
На вопрос, считает ли он сам себя фриком, артист не ответил, но подчеркнул, что он народный артист, имеющий много регалий.
Видео опубликовано на YouTube.
Читайте также: Результат положительный: Джигурда оценил итоги дела Ефремова