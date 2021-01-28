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Джигурда объяснил, что объединяет его с Паниным и Волочковой
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Джигурда объяснил, что объединяет его с Паниным и Волочковой

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер и шоумен Никита Джигурда объяснил, что общего между ним, актером Алексеем Паниным и балериной Анастасией Волочковой. По его словам, их всех считают фриками.

— Нас же называют фриками. Объединяет неверное толкование массового сознания, что мы являемся фриками. По-моему, то, что я делал, отличается. Часто фрики фрикуют ради хайпа. Я, имея высшее образование, будучи гениальным артистом, держу сверхзадачу и спустился в ад шоу-бизнеса, чтобы играть по своим правилам, — считает Джигурда.

На вопрос, считает ли он сам себя фриком, артист не ответил, но подчеркнул, что он народный артист, имеющий много регалий.

Видео опубликовано на YouTube.

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