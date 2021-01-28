«Еще год, и ягодка опять»: Елена Ваенга в день рождения назвала два своих недостатка

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эстрадная певица и автор песен Елена Ваенга, которая 27 января отметила день рождения, назвала подписчикам в соцсетях два своих главных недостатка.

— 44. 88. У меня два недостатка: вес и возраст, — подписала звезда снимок в Instagram, на котором она позирует в домашнем зеленом халате.

Поклонники Ваенги, которая, к слову, никогда не стремилась подходить под стандарты шоу-бизнеса, поздравили звезду и засыпали ее комплиментами.

«Ты прекрасно выглядишь, не придумывай себе!»; «Ну, еще годик, и ты ягодка опять»; «У вас нет недостатков! С днем рождения»; «Вы прекрасны, неотразимы», — написали они в комментариях.

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