Бузова призналась, что разочаровалась в психологах

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Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что психологи не смогли ей помочь в сложной ситуации. Об этом звезда заявила в эфире передачи «Бородина против Бузовой».

— Когда я умирала, психологи мне не помогли. Я сидела, плакала, мне было плохо, а психолог говорил, что я сама виновата: сама выбираю страдания, — рассказала певица, уточнив, что после этого случая перестала обращаться к психологам.

Как предполагают поклонники, психологическая помощь потребовалась звезде во время расставания с супругом Дмитрием Тарасовым. Бузова тяжело переживала предательство со стороны любимого, сообщает «СтарХит».

Теперь певица предпочитает справляться со стрессом при помощи преображения внешности. Так, после громкого расставания с блогером Давидом Манукяном Бузова предстала перед поклонниками с новой прической — выпрямленными волосами длиной ниже пояса.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Давой, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял ей. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

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