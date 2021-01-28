Строительство эстакады основного хода через Можайское шоссе завершат до конца года

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Строительство эстакады основного хода через Можайское шоссе планируется закончить до конца 2021 года. Об этом в четверг, 28 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил надежду на то, что в этом году будет закончен ход строительства.

В соответствии с материалами пресс-службы мэрии и правительства Москвы, на втором этапе работ будет построена эстакада основного хода через Можайское шоссе, которая связывает 1-ю Советскую улицу и 2-е Успенское шоссе, реконструирован участок Можайского шоссе в районе села Жаворонки, участок 1-й Советской улицы.

Кроме того, также построят правоповоротные съезды с Можайского и 2-го Успенского шоссе на 1-ю Советскую улицу и боковой проезд Можайского шоссе вдоль СНТ «Жаворонки-Север», передает агентство городских новостей «Москва».

Общая строительная готовность объектов второго этапа — 70 процентов.

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