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Строительство эстакады основного хода через Можайское шоссе завершат до конца года
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Строительство эстакады основного хода через Можайское шоссе завершат до конца года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Строительство эстакады основного хода через Можайское шоссе планируется закончить до конца 2021 года. Об этом в четверг, 28 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил надежду на то, что в этом году будет закончен ход строительства.

В соответствии с материалами пресс-службы мэрии и правительства Москвы, на втором этапе работ будет построена эстакада основного хода через Можайское шоссе, которая связывает 1-ю Советскую улицу и 2-е Успенское шоссе, реконструирован участок Можайского шоссе в районе села Жаворонки, участок 1-й Советской улицы.

Кроме того, также построят правоповоротные съезды с Можайского и 2-го Успенского шоссе на 1-ю Советскую улицу и боковой проезд Можайского шоссе вдоль СНТ «Жаворонки-Север», передает агентство городских новостей «Москва».

Общая строительная готовность объектов второго этапа — 70 процентов.

Читайте также: Сергей Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции Жаворонки

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