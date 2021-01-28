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Ученые измерили радиус ядра атома гелия
Фото: pixabay.com

Ученые измерили радиус ядра атома гелия

Елена Фролова

Наука

Ученые с высокой точностью выяснили радиус ядра атома гелия. Таким образом, им удалось максимально уменьшить количество объяснений для открытых недавно аномалий в его размерах. Об этом сообщает New Inform.

Команду исследователей возглавил сотрудник Института Пауля Шеррера Франц Котман. По его словам, до этого аномалии в размерах протона ученые связывали с так называемой новой физикой в поведении миотонов. Теперь же можно сделать предположение, что это маловероятно.

— Конечно, по-прежнему нет объяснения необычно малому радиусу этой частицы, — отметил ученый.

Для физиков важным условием является понимание точных габаритов и структуры протонов, электронов и нейтронов. Благодаря этому они могут проверить справедливость теории, которая описывает основную часть взаимодействия всех известных науке подобных частиц.

При этом одной из проблем физики элементарных частиц считается тот факт, что разные способы определения размера протона дают разные результаты.

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