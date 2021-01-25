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Ученые объяснили таинственный эффект раковых клеток
Фото: pixabay.com

Ученые объяснили таинственный эффект раковых клеток

Ксения Монахова

Наука

Исследователи объяснили эффект Варбурга, которым отличается большинство раковых клеток. Об этом пишет журнал Science.

Отмечается, что для вырабатывания энергии обычные клетки потребляют глюкозу. В процессе гликолиза она поступает в митохондрии уже в «деформированном виде». Тогда как раковые клетки необъяснимым образом меняют глюкозу на молочную кислоту. Сначала ученые считали, что такой эффект дают «дефектные» митохондрии. Однако в ходе исследований выяснилось, что с ними в раковых клетках все в порядке.

Ученые из онкоцентра Слоуна-Кеттеринга в США установили между эффектом Варбурга и ферментом киназой PI3 связь. Фермент способствует регуляции роста и деления клеток. Их переход на метаболизм Варбурга увеличивает активность киназы, поэтому процесс деления клеток в разы усиливается.

Исследование показало, что в ускоренном метаболизме замечены и иммунные клетки, борющиеся с инфекцией. Из-за того, что метаболизм начинает контролировать фермент лактатдегидрогеназа, активность в организме проявляется до тех пор, пока патоген не уничтожается.

Ученые предположили, что раковые клетки действуют по тому же принципу. Благодаря этому исследователи пришли к выводу, что с опухолями можно бороться путем блокирования ферментов.

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