Ученые объяснили таинственный эффект раковых клеток

Фото: pixabay.com

Исследователи объяснили эффект Варбурга, которым отличается большинство раковых клеток. Об этом пишет журнал Science.

Отмечается, что для вырабатывания энергии обычные клетки потребляют глюкозу. В процессе гликолиза она поступает в митохондрии уже в «деформированном виде». Тогда как раковые клетки необъяснимым образом меняют глюкозу на молочную кислоту. Сначала ученые считали, что такой эффект дают «дефектные» митохондрии. Однако в ходе исследований выяснилось, что с ними в раковых клетках все в порядке.

Ученые из онкоцентра Слоуна-Кеттеринга в США установили между эффектом Варбурга и ферментом киназой PI3 связь. Фермент способствует регуляции роста и деления клеток. Их переход на метаболизм Варбурга увеличивает активность киназы, поэтому процесс деления клеток в разы усиливается.

Исследование показало, что в ускоренном метаболизме замечены и иммунные клетки, борющиеся с инфекцией. Из-за того, что метаболизм начинает контролировать фермент лактатдегидрогеназа, активность в организме проявляется до тех пор, пока патоген не уничтожается.

Ученые предположили, что раковые клетки действуют по тому же принципу. Благодаря этому исследователи пришли к выводу, что с опухолями можно бороться путем блокирования ферментов.

Читайте также: Российские физики подтвердили теорию еще одного агрегатного состояния материи