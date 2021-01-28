«Не сплетни»: актриса Уколова рассказала Бондарчуку, с кем не будет сниматься

Фото: youtube.com / Кино в деталях

Российская актриса Анна Уколова в интервью режиссеру Федору Бондарчуку заявила, что принимает решение о том, сниматься в кино или нет, исходя из коллег по проекту.

— У меня был выбор, меня утвердили на роль в фильмах «Огонь» и «Земля Эльзы», у меня был выбор. Я думаю, что же выбрать, съемочный период совпал. Когда там восемь главных актеров. Я думаю, как же надо ярчить, чтобы быть королевой эпизода. Я люблю за образы сниматься, а не за деньги. И я поняла, что мне выгоднее на Алтае сниматься, чем там, где десять актеров, которых я не очень люблю. Мне сказали, будешь сниматься с этими актерами. Я сказала, что с этими – никогда, — эмоционально заявила Уколова.

В фильме «Огонь» сыграли молодые актеры Ирина Горбачева. Стася Милославская, Иван Янковский. В главной роли Константин Хабенский.

Бондарчук заявил, что все-таки это не сплетня, что есть актеры, с которыми Уколова не будет сниматься.

— Не сплетня. Там были пара актеров, которых я даже не знаю, но я посмотрела их интервью…Но Хабенский – великий актер, я даю интервью только талантливым людям, — подчеркнула Уколова.

Видео опубликовано на YouTube.

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