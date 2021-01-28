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Петр Бирюков: В системе столичного теплоснабжения активно внедряются новейшие инновационные технологии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Петр Бирюков: В системе столичного теплоснабжения активно внедряются новейшие инновационные технологии

Юлия Ямпольская

Город

В системе теплоснабжения Москвы активно внедряются новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы. Об этом в четверг, 28 января, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на данный момент столичная система теплоснабжения является одной из самых мощных в мире. Она включает более 16,6 тысячи километров тепловых сетей, а также 24 насосно-перекачивающие станции.

Все эти объекты работают 24 часа в сутки слаженно, чтобы в домах горожан всегда были тепло и горячая вода. Кроме того, новейшие технологии используют для обеспечения безопасной работы системы.

— Разработан алгоритм прогнозирования и выявления скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных системы «Диспетчеризация», — рассказал Петр Бирюков.

Он отметил, что новые разработки помогают упростить работу персонала, занимающегося обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования.

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