Юлия Меньшова попыталась разгадать секрет женской интуиции

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Российская телеведущая Юлия Меньшова поделилась с подписчиками мыслями по поводу природы интуиции. Этой теме она посвятила пост в своих соцсетях.

По словам артистки, она неоднократно встречала людей, которых давно не видела, после того, как накануне о них вспоминала. Несмотря на то, что природа шестого чувства до сих пор неизвестна, Меньшова сделала предположение о его происхождении.

Так, по ее словам, интуиция лучше развита у женщин.

— Секрет нашей особенной прозорливости оказался заключен в материнском инстинкте. Рожая ребенка, любая женщина начинает учиться по малейшим проявлениям угадывать состояние и желания своего дитя, которое ничего не может сообщить о себе словами, — уточнила Меньшова в Instagram.

Так, по ее словам, женщина больше склонна к эмпатии и способна почувствовать неискренность в другом человеке.

Примечательно, что большая часть подписчиц знаменитости подтвердила присутствие у себя способности к интуиции.

«Я бы сказала, из детства тянется за мною это чувство — предугадывать»; «А я иногда даже боюсь свою интуицию, настолько она никогда не ошибается, как бы я ни гнала от себя эти мысли, но это обязательно произойдет»; «Да, интуиция есть. Но иногда лучше бы не было. Ситуации порой могу предугадать даже летального характера. И это было для меня ужасно»; «Всегда! Постоянно! Никогда не могла объяснить, откуда я знаю, что встречу сегодня того или иного человека. Не было ни единого раза, чтобы я ошиблась», — написали фолловеры в комментариях.

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