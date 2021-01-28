Толстой ответил на вопрос, должна ли Россия покинуть ПАСЕ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия должна отстаивать свои интересы на всех возможных площадках, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава делегации РФ в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг, 28 января.

Москве приходится отражать атаки недоброжелателей, поэтому она должна использовать все возможные площадки, сообщил Петр Толстой в ответ на вопрос, стоит ли последовать призывам и покинуть площадку ПАСЕ.

— Я считаю, что мы должны использовать все возможности для того, чтобы нашу позицию заявлять, чтобы она была слышна в Европе. Это нужно для того, чтобы нейтрализовать хамство со стороны украинцев, грузин, прибалтов и примкнувших к ним поляков и шведов, — заявил глава российской делегации.

Он отметил, что все эти недоброжелатели явно испытывают комплекс неполноценности по отношению к России.

Формат ПАСЕ важен для Москвы, если работа будет вестись на равных с коллегами из других стран Европы, добавил Петр Толстой в эфире телеканала «Россия 24».

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