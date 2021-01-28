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Толстой ответил на вопрос, должна ли Россия покинуть ПАСЕ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Толстой ответил на вопрос, должна ли Россия покинуть ПАСЕ

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия должна отстаивать свои интересы на всех возможных площадках, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава делегации РФ в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг, 28 января.

Москве приходится отражать атаки недоброжелателей, поэтому она должна использовать все возможные площадки, сообщил Петр Толстой в ответ на вопрос, стоит ли последовать призывам и покинуть площадку ПАСЕ.

— Я считаю, что мы должны использовать все возможности для того, чтобы нашу позицию заявлять, чтобы она была слышна в Европе. Это нужно для того, чтобы нейтрализовать хамство со стороны украинцев, грузин, прибалтов и примкнувших к ним поляков и шведов, — заявил глава российской делегации.

Он отметил, что все эти недоброжелатели явно испытывают комплекс неполноценности по отношению к России.

Формат ПАСЕ важен для Москвы, если работа будет вестись на равных с коллегами из других стран Европы, добавил Петр Толстой в эфире телеканала «Россия 24».

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