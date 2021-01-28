Шестисекционный дом по реновации построят в столичном районе Фили-Давыдково

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

олеко дундича 31/35 Карта всех событий

В столичном районе Фили-Давыдково появится шестисекционный дом по программе реновации жилья. Об этом в четверг, 28 января, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что новостройка будет располагаться по адресу улица Олеко Дундича, дом 31/35. На данный момент специалисты ведут работы подготовительного периода. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Кроме того, в доме будет 349 квартир, среди которых 72 однокомнатные, 236 двухкомнатных и 41 трехкомнатная. Помимо этого, 11 квартир оборудуют для маломобильного населения. Общая площадь квартир составит 19 811,3 квадратного метра.

Фасад новостройки сделают вентилируемым, а также облицуют керамогранитной и клинкерной плиткой. Лоджии будут застеклены, у каждой квартиры установят короба для кондиционеров.

В вестибюле будут оборудованы колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона для размещения почтовых ящиков. Специалисты установят два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации, передает официальный портал мэра столицы.

Придомовую территорию объекта благоустроят и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, около новостройки появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха и подземный паркинг.

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