Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Шестисекционный дом по реновации построят в столичном районе Фили-Давыдково
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Шестисекционный дом по реновации построят в столичном районе Фили-Давыдково

Юлия Ямпольская

Город
олеко дундича 31/35Карта всех событий

В столичном районе Фили-Давыдково появится шестисекционный дом по программе реновации жилья. Об этом в четверг, 28 января, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что новостройка будет располагаться по адресу улица Олеко Дундича, дом 31/35. На данный момент специалисты ведут работы подготовительного периода. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Кроме того, в доме будет 349 квартир, среди которых 72 однокомнатные, 236 двухкомнатных и 41 трехкомнатная. Помимо этого, 11 квартир оборудуют для маломобильного населения. Общая площадь квартир составит 19 811,3 квадратного метра.

Фасад новостройки сделают вентилируемым, а также облицуют керамогранитной и клинкерной плиткой. Лоджии будут застеклены, у каждой квартиры установят короба для кондиционеров.

В вестибюле будут оборудованы колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона для размещения почтовых ящиков. Специалисты установят два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации, передает официальный портал мэра столицы.

Придомовую территорию объекта благоустроят и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, около новостройки появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха и подземный паркинг.

Читайте также: Проект дома на 222 квартиры по программе реновации согласовали в Останкинском районе

новостройкареновация в Москвестроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Зачем британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Все мнения
О проекте