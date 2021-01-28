«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе до 30 января
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в Гидрометцентре России.
Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 субботы, 30 января.
По данным Гидрометцентра, ближе к выходным столбик термометра в столице опустится ниже нуля. Кроме того, в пятницу, 29 января, ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.
Читайте также: Синоптик предупредил о приходе «скандинавской зимы» в выходные