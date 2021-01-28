«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе до 30 января

Ледяной дождь в Москве / Фото: Feoktistova Natali

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 субботы, 30 января.

По данным Гидрометцентра, ближе к выходным столбик термометра в столице опустится ниже нуля. Кроме того, в пятницу, 29 января, ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.

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