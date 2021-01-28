Около пяти миллионов долларов выделили на поддержку частных перевозчиков в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные власти в период пандемии коронавируса выделили порядка пяти миллионов долларов на поддержку частных перевозчиков. Об этом в четверг, 28 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, несмотря на снижение выручки частных перевозчиков, правительство столицы им оказывало поддержку. Так, помощь получили компании такси и каршеринга, чтобы они смогли сохранить свои стандарты качества работы и не убирали автомобили с линий, передает РИА Новости.

С 2012 года правительство Москвы предоставляет субсидии. В общей сложности их уже предоставлено почти на один миллиард рублей.

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