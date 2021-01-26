Число ДТП с каршерингом сократилось в Москве в 2020 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число ДТП с автомобилями каршеринга снизилось на 18 процентов в столице в 2020 году. Об этом во вторник, 26 января, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Кроме того, в 2020 году на 11 процентов уменьшилось число аварий с автомобилями такси, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что количество аварий с детьми уменьшилось более чем на 30 процентов в столице в 2020 году. Число пострадавших и погибших детей оказалось на 32 и 40 процентов меньше, чем за 2019 год.

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