Сергей Собянин рассказал о работе приложения «Электронный дом»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи смогут решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирных домах, а также проводить собрания собственников в дистанционном формате на платформе ed.mos.ru или в приложении «Электронный дом Москва». Об этом в четверг, 28 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы города, с 2018 года «Электронный дом» работал в тестовом режиме, а в 2020 году его перезапустили с новыми опциями.

Так, теперь можно полностью управлять своим домом в режиме онлайн. Помимо этого, горожане могут публиковать различные объявления, проводить опросы, общаться с соседями, а также обращаться в управляющую компанию.

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