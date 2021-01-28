Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин рассказал о работе приложения «Электронный дом»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о работе приложения «Электронный дом»

Юлия Ямпольская

Город

Москвичи смогут решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирных домах, а также проводить собрания собственников в дистанционном формате на платформе ed.mos.ru или в приложении «Электронный дом Москва». Об этом в четверг, 28 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы города, с 2018 года «Электронный дом» работал в тестовом режиме, а в 2020 году его перезапустили с новыми опциями.

Так, теперь можно полностью управлять своим домом в режиме онлайн. Помимо этого, горожане могут публиковать различные объявления, проводить опросы, общаться с соседями, а также обращаться в управляющую компанию.

Читайте также: Сергей Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции Жаворонки

приложение для смартфоновМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Все мнения
О проекте