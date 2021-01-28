Банк России заявил о росте международных резервов страны

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Международные резервы России, по данным на 22 января, составили 592,7 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в Банке России.

Отмечается, что с 15 по 22 января международные резервы РФ выросли на 2,3 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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