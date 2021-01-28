«Это их проблемы»: Киркоров отреагировал на запрет его въезда в Литву

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певец Филипп Киркоров планирует судиться из-за запрета на въезд в Литву. Артист собирается обжаловать решение суда в самых высоких европейских инстанциях, сообщил адвокат певца Александр Добровинский.

Въезд на территорию Литвы для Киркорова был запрещен на пять лет с 19 января 2021 года. Певца внесли список нежелательных лиц в стране из-за посещения Киркоровым Крыма и «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины».

По мнению самого артиста, подобный запрет будет Литве «стоить дорого», так как он намерен обжаловать решение «в судах Европы».

— Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав, — рассказал Киркоров.

При этом артист выразил благодарность Эстонии, которая не поддержала решение Литвы и не запретила въезд на территорию страны. По словам Киркорова, на протяжении многих лет с Эстонией его связывают теплые отношения.

МИД России выразил сожаления по поводу запрета литовских политиков. По словам представителя ведомства Марии Захаровой причины подобного решения кроются в антироссийской пропаганде, сообщает РИА Новости.

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