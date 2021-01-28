Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы

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Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Мужчина открыл огонь по посетителям кафе на севере столицы. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что при стрельбе пострадали три человека. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. На месте происшествия были найдены три стреляные гильзы.

Правоохранители установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по гражданам, которые сидели в кафе. Одного мужчину доставили в медицинское учреждения. Другие пострадавшие самостоятельно обратились за помощью в больницу, передает РИА Новости.

Позднее мужчину задержали на улице Софьи Ковалевский. Им оказался 40-летний приезжий, у которого изъяли предмет, похожий на травматический пистолет.

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