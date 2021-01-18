Водитель начал стрелять по пешеходам в ходе конфликта в Санкт-Петербурге

Фото: rosgvard.ru/Росгвардия

Водитель не поделил дорогу с пешеходами и вступил с ними в конфликт, в ходе которого начал стрелять по мужчинам из травматического пистолета. Об этом сообщается в воскресенье, 17 января, на сайте ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

У журналистов Пятого канала появилось видео, на котором запечатлен произошедший инцидент. На кадрах видно, как один из пешеходов пнул автомобиль и сбросил с себя куртку. Водитель вышел из машины, выхватил пистолет и начал стрелять в одного из мужчин. При этом тот продолжал драться с нападавшим. В результате троим пешеходам удалось повалить водителя на землю, после чего его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Пострадавший с ранением шеи, живота и правой руки был доставлен в больницу.

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