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Горожанам рассказали, какие социальные объекты появятся в Коптеве по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Горожанам рассказали, какие социальные объекты появятся в Коптеве по реновации

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Коптево Карта всех событий

В столичном районе Коптево по программе реновации построят 10 образовательных учреждений, а также поликлинику и спортивные объекты. Об этом в четверг, 28 января, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках программы на территории района построят шесть дошкольных образовательных учреждений на 1025 мест, два учебных корпуса на 550 мест, две школы на 1425 мест, три физкультурно-оздоровительных комплекса, а также крытую хоккейную площадку и поликлинику на 320 посещений в смену.

Помимо этого, в Коптеве приведут в порядок улицы и дороги, реконструируют существующие проезды внутри кварталов и построят новые. Дворы и общественные пространства района будут благоустроены и озеленены, передает официальный портал мэра Москвы.

Глава ведомства отметил, что в рамках программы реновации в Коптеве подобрали восемь стартовых площадок, в новостройки переедут жители 123 старых домов.

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КоптевореновацияМосква
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