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«Копия ваша!»: Джиган растрогал подписчиков фотографией с младшим сыном
Фото: @samoylovaoxana / Официальный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

«Копия ваша!»: Джиган растрогал подписчиков фотографией с младшим сыном

Анастасия Волоснова

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Рэпер Джиган опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное фото с женой и младшим сыном Давидом. Подписчиков умилил костюм мальчика на снимке.

Джиган вместе со своей женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми проводит холодный зимний сезон на солнечных Мальдивах. Пляжными фотографиями музыкант активно делится со своими подписчиками в социальных сетях.

В четверг, 28 января, рэпер выложил снимок, на котором он с женой ведет по песчаному берегу своего маленького сына Давида. Джиган одет в черные шорты и майку, а Оксана Самойлова в стильный черный купальник. Малыша не оставили без внимания стилиста. Давид предстал на снимке в наряде Бэтмена: на черной футболке мальчика нарисован фирменный знак супергероя.

— Моя любовь, — поставил Джиган хештег под постом.

Подписчиков восхитил супергеройский наряд Давида. Они пожелали семье рэпера счастья и благополучия в комментариях под фото.

«Копия ваша!»; «Семья прежде всего»; «Как хорошо что вы вместе преодолели все ссоры, удачи!»; «Какой карапузик»; «Какая счастливая семья, пусть так будет всегда», — написали фанаты.

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ДжигандетиОксана Самойлова
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