Сергей Собянин поздравил сотрудников МОЭК с 90-летием компании

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ровно 90 лет назад началась история предприятия МОЭК, где работают 14 тысяч сотрудников. Об этом в четверг, 28 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, среди работников компании много представителей молодежи.

— Например, Наталья Чуянова из охраны труда учит коллег оказывать первую помощь. После работы девушка играет на барабанах. А ее коллега, сварщик Алексей Алексеев, играет на гитаре и поет в группе «Марьинские музыканты», — уточнил глава города.

Он отметил, что в компании есть сотрудники, которые отдали больше 10 лет своей работе. Например, Валентина Барышева следит за правилами эксплуатации и ремонта оборудования. А когда возникает нештатная ситуация — контролирует аварийно-восстановительные работы.

Глава города отметил, что работа сотрудников компании особо важна в холодные зимние месяцы.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о работе приложения «Электронный дом»