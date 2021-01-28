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Около 300 человек выступят на кадетском балу в Истре
Международный благотворительный кадетский бал / Фото: Пресс-служба Международного благотворительного кадетского бала

Около 300 человек выступят на кадетском балу в Истре

Елена Фролова

Общество

Четвертый областной кадетский бал состоится в подмосковной Истре 4 февраля. В нем примут участие около 300 человек. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Кадеты исполнят большой фигурный вальс, мазурку, кадриль, польку, полонез и другие исторические танцы. Бал будет организован в спортивном комплексе «Арена-Истра». Это мероприятие уже давно стало традиционным для Подмосковья. В этот раз его посвятят Дню православной молодежи и Дню защитника Отечества.

Целью бала станут сохранение и приумножение лучших традиций кадетского движения России. Вечер будет организован при поддержке министерства культуры Московской области. На паркете выступят учащиеся школ и казачьих кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов и хореографических коллективов из 14 городских округов.

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