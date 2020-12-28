Кадетский бал прошел в цифровом формате

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

26 декабря в Москве прошел Международный благотворительный кадетский бал в цифровом формате. Участие в нем приняли кадеты из общеобразовательных и ведомственных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, воспитанники кадетских классов общеобразовательных школ и дети из социальных учреждений.

Участников МБКБ-2020 поздравил председатель попечительского совета МБКБ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней Хазрет Совмен.

— Дорогие участники и гости Международного благотворительного кадетского бала, поздравляю вас с праздником, с нашим балом, который мы ежегодно проводим в декабре. В этом году наш Кадетский бал прошел в новом для него качестве — в онлайн-формате. Текущий год внес свои изменения, и многие мероприятия перенесены на более поздний срок. Но мы не могли подвести вас — наших участников, которые весь год прилежно учились и надеялись попасть на бал. Поэтому было принято решение в этом году провести бал в цифровом формате, — сказал председатель попечительского совета МБКБ.

По его мнению, провести праздник, даже в онлайн-формате — очень важно.

— Дети — будущее нашей страны, и нам, взрослым, надо заботиться о них, стараться помочь им, особенно тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, сделать их жизнь радостной, сделать для детей праздник, — сказал Хазрет Совмен.

Также были проведены традиционные выборы Принца и Принцессы МБКБ-2020. В номинациях «Принц» и «Принцесса МБКБ — 2020» победителями стали Трофименко Андрей из Краснодарского края и Фунтикова Ксения из Республики Мордовия.

Победителями в других номинациях стали: лучшая презентация среди номинантов на премию «Принц МБКБ — 2020» — Сомкин Павел, Республика Мордовия; лучшая презентация среди номинантов на премию «Принцесса МБКБ — 2020» Петренко Юлия, Амурская область.

СПРАВКА

Кадетский бал внесен в Ведомственную программу Министерства обороны Российской Федерации по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

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