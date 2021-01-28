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Украина запретила въезд на свою территорию Тиграну Кеосаяну
Фото: instagram.com/_m_simonyan_

Украина запретила въезд на свою территорию Тиграну Кеосаяну

Елена Фролова

Внешняя политика

Запрет на въезд на территорию Украины для ведущего Тиграна Кеосаяна инициировало министерство иностранных дел страны. Информация об этом опубликована на сайте НСН со ссылкой на сообщение представителя ведомства Олега Николенко.

Причина данной меры связана с тем, что кинорежиссер и телеведущий посещал Донецк.

— Инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину, — написал Олег Николенко.

Ранее украинское ведомство запретило въезд на территорию своей страны супруге Тиграна Кеосаяна — главному редактору RT Маргарите Симоньян. Она также была в Донецке.

Отметим, что на политическом уровне вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе во время встреч контактной группы в Минске.

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запретУкраинаТигран Кеосаян
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