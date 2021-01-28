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«Посидим, поохаем»: Нонна Гришаева показала, как стала частью витринной композиции
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Посидим, поохаем»: Нонна Гришаева показала, как стала частью витринной композиции

Анастасия Волоснова

Звезды

Нонна Гришаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, на котором она стала частью витрины. Подписчиков восхитило необычное фото артистки.

На снимке актриса сидит за чайным столиком в небольшом проеме витрины, решив притвориться частью композиции. Гришаева застыла, положив ногу на ногу и пристально смотря в камеру. Лицо актрисы освещает желтый свет лампы, из-за чего фотография стала более атмосферной, отметили деталь подписчики.

Кроме того, они обратили внимание на куклу, которая сидит позади Гришаевой. Многим показалось, что сама артистка похожа на нее и выглядит на фотографии как застывшая фигура.

— Посидим... поохаем, — подписала снимок Гришаева, добавив хештег #живаявитрина.

Подписчиков заинтересовала необычная композиция. Они поразились красоте и креативности актрисы.

«Кукла Нонна, кукла Саша, просто дети стали старше»; «Ой, какое теплое, живое, светлое и очень уютное фото!»; «Интересно, как там поворачиваться? Тесновато как-то», — написали фанаты в комментариях.

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