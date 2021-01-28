Экономист рассказал, почему не стоит скупать доллары

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Впервые с декабря курс доллара на столичной бирже поднялся выше 76 рублей. Евро же установил рекорд за январь, взобравшись выше уровня в 92 рубля. Об этом пишет НСН.

Экономист Денис Ракша высказал свое мнение касательно того, может ли американская валюта в ближайшем будущем вырасти до 100 рублей.

— Теоретически такое падение рубля возможно всегда, но оно связано с чем-то аномальным, — отметил эксперт.

По его словам, всегда существует множество причин резкого падения цены на нефть. Однако, если попытаться сделать реальный прогноз, то можно увидеть, что оснований для падения российской валюты до 100 рублей за доллар нет, считает экономист.

— При этом существуют основания для мягкого ослабления рубля. Также не стоит забывать пор психологическую границу в 80 рублей за доллар, после которой Центральный банк начинает защищать рубль, — добавил Денис Ракша.

Он также отметил, что пока нет поводов для того, чтобы инвестировать в американскую валюту, потому что доллар, по его мнению, будет варьироваться в пределах от 75 до 80 рублей.

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