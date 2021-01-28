Куценко призвал поклонников выучить стих Бродского в день смерти поэта

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram опубликовал пост в честь русского поэта Иосифа Бродского. Он выложил видео, на котором видно, как артист прогуливается по столичному району Строгино.

Куценко насладился красотами местности. В конце ролика он напомнил подписчикам, что в этот день ровно 25 лет назад не стало поэта Иосифа Бродского. Куценко рассказал, что прекрасно помнит 28 января 1996 года, потому что тогда он был ведущим теледискотеки. Актер призвал всех поклонников в день смерти Бродского выучить хотя бы одно его стихотворение.

— И Земле, и Земле станет легче крутиться в космосе, потому что Бродский своими стихами ее смазывает, — написал Куценко в комментарии к посту.

Он сопроводил ролик стихотворением Бродского «Откуда к нам пришла зима».

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