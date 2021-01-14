Ноль на карточке. Гоша Куценко — об отсутствии накоплений и последствиях ковида

Фото: instagram.com / goshakutsenko

В конце декабря создатели «Елок» выпустили фильм-комедию «Игрок». Картина снята в формате скринлайф (в переводе — «экранная жизнь». — «Вечерняя Москва») и вышла онлайн на интерактивной платформе igra.film. Сыгравший главную роль Гоша Куценко рассказал «Вечерке» о мечтах, временах безденежья и тяжелом восстановлении после ковида.

— Гоша, в чем фишка вашего нового проекта?

— Мой друг Тимур Бекмамбетов много работает с компьютерной графикой и еще лет пять назад одним из первых в мире придумал формат скринлайф, где все действие происходит на экране компьютера. Тимур сделал несколько таких фильмов, которые принесли ему определенную удачу в Америке. А два года назад мы с ним встретились в самолете, он рассказал, что закрывает эпопею с «Елками», которые на протяжении многих лет были самым кассовым новогодним фильмом в прокате. Я посетовал, что будет потеряно столько интересных проработанных линий. И мы решили придумать русскую версию в формате скринлайф, адаптированную под нашего зрителя, с персонажами из «Елок».

Тимур заказал сценарий Дмитрию Пинчукову, который придумал шикарную новогоднюю историю, где основные персонажи — Маша Шукшина, я и Саша Робак. Мой герой Андрей превращается в игрока, чтобы быстро заработать много денег и решить все финансовые проблемы семьи. У нас уже родилась новая идея — сделать из этого проекта пьесу и играть ее в кинотеатрах, чего никто еще раньше не делал. Играть так же, как в кино, но живьем, проецируя все на большой экран. Сценарий написан так удачно и талантливо, что он имеет право и на дальнейшую театральную жизнь.

— Ваш герой мечтает наладить семейные отношения и разбогатеть. А вы о чем мечтали в канун 2021-го?

— Слава богу, у меня сейчас все нормально как с работой, так и в семейной жизни. Я мечтаю о другом — просто выспаться и стабилизировать свое здоровье.

— Не удалось выспаться за месяцы карантина?

— Я хорошо спал только до середины лета, а потом стало уже не до сна. Кроме 24 дней, проведенных в октябре с ковидом, у меня не было ни одного выходного.

— Каким вы запомнили прошлый год?

— Год парадоксальный, противоречивый, вне логики и его невозможно описать. Человечество всегда стремилось управлять своей жизнью, а тут все было наоборот. И самое главное — это год множества потерь. В конце декабря ушел мой любимый дядя Алексей Анатольевич Венгеров — единственная моя связь с детством и вообще с моим прошлым. Это величайший человек, который невероятно сильно влиял на меня. И он тоже ушел от этой коварнейшей болезни, у которой абсолютно непредсказуемое течение. Так получается, что наш российский менталитет людей общительных, компанейских, во многом и безответственных, не может попасть в рамки правил, как в том же Китае. Маски уже давно присутствуют в жизни китайцев. Сколько раз я ни приезжал туда, все время попадал в смог, когда все вокруг в них ходили. А у нас главный девиз — наше русское авось. Всегда верим в то, что нас пронесет. Потому мы сейчас получаем. Но думаю, наша вакцина «Спутник V» нам поможет очень серьезно. Ее делают мои друзья, и весной я прививаюсь — это не реклама.

— Были в вашей жизни времена безденежья?

— Конечно, например, когда мы все оказались на изоляции в марте 2020-го. Я остался без денег, у меня не было никакой «подушки безопасности». И главное, тогда ведь и занимать было неудобно, потому что понимаешь, что все сейчас примерно в одном положении. Мы тогда придумали сериал «СидЯдома» и три месяца жили за его счет.

— Люди могут не поверить, что у такого известного артиста нет никаких накоплений…

— Но это правда! Очень часто бывают ситуации, когда у меня на картах просто ноль. Я говорю откровенно, и не стесняюсь этого. У меня нет бизнеса как такового, я занимаюсь только творческим бизнесом, во всех его проявлениях. А реальный бизнес — не моя история. Как только я в него вхожу, все начинает рушиться. У меня нет баров, ресторанов, я не в доле нефтяных компаний. Я ничем не зарабатываю, кроме как своими идейками, своей душой, своим здоровьем. А кино очень изнурительная вещь, это работа 12–14 часов в сутки каждый день. Когда тебе 20–30 и даже 40 лет — еще нормально, но когда уже за 50, бывает тяжеловато.

— Ваша жизнь сейчас целиком подчинена профессии или есть что-то очень важное помимо нее?

— Подчинена! Вот именно. Точнейшее слово. День, ночь — все равно — черно- белое кино. Вспоминаю весну. За время этих изоляций так влюбился в своих маленьких дочек, так рассмотрел их! Сейчас дома почти не бываю, пишу супруге: «Я боюсь, что девочки забудут меня!», на что она смеется: «Не пиши глупости! Я дарю им все подарки и сладости от тебя». Но я Женю и Свету совсем не вижу и очень страдаю без них, мы говорим только по телефону. Я так хочу насладиться их детством!

— В чем ваш источник неиссякаемой энергии?

— Эта энергия не неиссякаемая, теперь я это понимаю. После ковида мне тяжело дается восстановление, иммунитет ослаб, я постоянно мелко болею и все яснее начинаю осознавать, что все мы не вечны. Болезнь меня так подкосила, что я уже не могу сказать, как раньше, что чувствую себя максимум на 35–40 лет. Но, конечно хочется поскорее вернуться к образу энергичного парня, которому я стараюсь соответствовать в кадре. Я согласен с высказыванием, что чем сильнее человек болеет, тем больше он думает о духе своем. Как это ни странно, но жизнь моя стала веселее. Вы посмотрите, как вся страна ожила в плане юмора, а ведь еще год назад у нас не было столько шуток, смешных мемов. Даже в тех же сторис в «Инстаграме» все выкладывали свою хорошую жизнь и приключения. Потом наступил ковидный ад, и делиться стало нечем, все начали публиковать шутки, и это сработало, люди научились смеяться.

Я одним из первых взял за правило выкладывать каждый день что-то посмешнее, чтобы поднять дух моих подписчиков. Снимаюсь сейчас в проекте «Яжотец» телеканала ТНТ, и, на мой взгляд, это самое комедийное произведение из всех, в которых я когда-либо играл. И сегодня комедия для меня — это спасение. Самое прекрасное состояние, когда я читаю новую серию «Яжотец», и она вызывает у меня хохот.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ДОСЬЕ

Заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. В 1988 году переехал в Москву. Окончил Школу-студию МХАТ. Играет в кино и Театре имени Моссовета. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер». Выступает с собственной рок-группой.

Настоящее имя не выговаривал

Гоша — это творческий псевдоним актера, который он взял при поступлении в Школу-студию МХАТ. На самом деле его зовут Юрий, в честь Юрия Гагарина. В юности он картавил, поэтому на прослушивании представился Гошей. А когда исправил этот дефект, решил оставить такой актерский псевдоним.

Без обручального кольца

Гоша Куценко с 2012 года женат на модели Ирине Скриниченко, но обручальное кольцо не носит. Оно лежит у него в бумажнике. Актер считает, что мужские руки не созданы для украшений.

Выдавал себя за сына Козакова

Актер признавался, что в молодости из-за внешней схожести он говорил окружающим, что его отец — это известный актер Михаил Козаков. Что интересно, впоследствии эти два артиста сыграли отца и сына в фильме «Узкий мост».

Переодевается по дороге

Куценко очень внимательно относится к своему внешнему виду. Бывает, что он выходит из дома в одной одежде, но по пути вдруг перестает себе нравиться в этом образе. И тогда актер заходит в магазин и там же, в примерочной, переодевается в новый наряд.

Два месяца не мог говорить

В детстве Куценко спас своим криком одноклассника от приближающегося трамвая. Однако из-за этого сорвал голос и два месяца не мог говорить. Гошу положили в больницу, где врачи уже собирались удалять ему голосовые связки. Но мама вовремя выписала сына, а голос восстановился сам.

Готовка — это не его

Актер признается, что на кухню он заходит только для того, чтобы открыть холодильник и взять то, что там есть. Готовить какие-то блюда Гоша не умеет.

С удовольствием бы ушел из актерства

Несколько лет назад Гоша Куценко заявлял, что уходит из актерской профессии, чтобы заниматься режиссерской деятельностью. Однако он до сих пор продолжает сниматься. «Я с удовольствием бы ушел, но мне поступают предложения настолько интересные, что они пока соблазнительнее проектов, которые я сам запускаю. Я пытаюсь все это как-то сочетать», — признавался Куценко в одном из интервью.

Голос метро

В 2015 году актер озвучивал названия станций Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

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