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Картой «Тройка» можно будет оплатить проезд на подмосковных маршрутах с 1 февраля
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Картой «Тройка» можно будет оплатить проезд на подмосковных маршрутах с 1 февраля

Анастасия Волоснова

Город

Жители Московской области смогут использовать карту «Тройка» на местном общественном транспорте с 1 февраля. Об этом рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Ранее карту тестировали в подмосковном городе Королев. В эксперименте приняли участие 500 человек, уточнила Кротова в четверг, 28 января.

— С 1 февраля мы готовы запустить карту «Тройка» на всех городских маршрутах Московской области — 53 городских округа, — рассказала Кротова.

Отмечается, что тестирование «Тройки» стартовало в Подмосковье 14 декабря 2020 года. Сейчас в области действует для оплаты проезда только собственная карта «Стрелка», сообщает телеканал «360».

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транспортПодмосковьекарта «Тройка»
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