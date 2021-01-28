Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Система оплаты проезда Face ID заработает на турникетах столичного метро к концу года
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Система оплаты проезда Face ID заработает на турникетах столичного метро к концу года

Юлия Ямпольская

Город

Система оплаты проезда с помощью сканирования лица (FacePay) будет работать в столичном метрополитене к концу 2021 года. Об этом в четверг, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столица нуждается в новых технологических решениях. На данный момент проходит тестирование системы, которую проводит фокус-группа.

— В конце года мы запустим ее в промышленную эксплуатацию, — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Ранее он сообщил, что власти Москвы в период пандемии выделили около пяти миллионов долларов на поддержку частных перевозчиков.

Читайте также: Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд картой «Тройка» через смартфон

Метрооплата проезда в метроМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Все мнения
О проекте