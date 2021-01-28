Система оплаты проезда Face ID заработает на турникетах столичного метро к концу года

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Система оплаты проезда с помощью сканирования лица (FacePay) будет работать в столичном метрополитене к концу 2021 года. Об этом в четверг, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столица нуждается в новых технологических решениях. На данный момент проходит тестирование системы, которую проводит фокус-группа.

— В конце года мы запустим ее в промышленную эксплуатацию, — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Ранее он сообщил, что власти Москвы в период пандемии выделили около пяти миллионов долларов на поддержку частных перевозчиков.

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