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Студенты МГУ вернутся к очному обучению с 8 февраля
Фото: Анна Быкова

Студенты МГУ вернутся к очному обучению с 8 февраля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Академика Самарского Карта всех событий

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова вернутся на очные занятия 8 февраля. Соответствующий приказ подписал ректор учебного заведения Виктор Садовничий.

Отмечается, что после выхода с дистанционного обучения студенты и преподаватели МГУ должны будут соблюдать все противоэпидемиологические требования.

— Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года. При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года соблюдать все требования рекомендаций, предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — сообщается в документе.

Однако преподаватели с хроническими заболеваниями или старше 65 лет будут работать в очном режиме по отдельному согласованию. Массовые мероприятия с участием студентов проводиться не будут, сообщает РИА Новости.

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