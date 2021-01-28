Виктор Дробыш повредил ногу, играя в хоккей

Фото: Из личного архива Виктора Дробыша

Продюсер Виктор Дробыш повредил ногу во время игры в хоккей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Дробыш опубликовал видео. На кадрах видно, как продюсер, прихрамывая, покидает травмпункт. При ходьбе он опирался на трость. Также у продюсера была перебинтована шея.

— Берегите себя! Играйте в шахматы, — написал Дробыш.

Поклонники пожелали продюсеру скорейшего выздоровления.

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