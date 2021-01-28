Один человек погиб и трое пострадали при перестрелке под Анапой

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Конфликт со стрельбой произошел под Анапой. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Анапы. Между мужчинами возник вооруженный конфликт. В результате один человек погиб, трое получили огнестрельные ранения. Пострадавшие находятся в реанимации.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий для задержания предполагаемого нападавшего, сообщает РИА Новости.

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