Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жители Москвы смогут посетить Великий Устюг и Кострому на поезде выходного дня
Фото: Светлана Колоскова

Жители Москвы смогут посетить Великий Устюг и Кострому на поезде выходного дня

Анастасия Волоснова

Туризм

Из Москвы до Костромы и Великого Устюга можно будет добраться на поезде выходного дня с 29 января по 28 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Расписание поезда составлено для удобства туристов. Приезжать в Великий Устюг и Кострому они будут по утрам, а ночь проводить в пути. Днем путешественники смогут устроить экскурсию по городу.

— Поезд № 934/933 Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва будет курсировать с 29 января по 28 марта по отдельным датам, позволяя туристам в течение двух выходных дней посетить уникальные достопримечательности севера России, — говорится в сообщении.

Каждую пятницу с 29 января по 26 марта поезд будет отправляться с Ярославского вокзала Москвы в 17:05. На следующие сутки в 10:40 туристы прибудут в Великий Устюг. Отсюда поезд отправится в 18:10 в Кострому, куда приедет спустя ночь в 10:15 последнего рабочего дня.

Из Костромы в обратный путь поезд отправится в 17:50. На Ярославский вокзал туристы вернутся в 23:35. Отмечается, что из-за государственных праздников на рейсах 20 февраля и 6 марта последним рабочим днем будет считаться суббота.

В пресс-службе уточнили, что по дороге из Великого Устюга от Галича до Костромы поезд будет идти на паровозной тяге. Туристы смогут увидеть стыковку паровоза Л-3108 с поездом и сфотографироваться на их фоне, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в стране

туризмпоездКострома
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте