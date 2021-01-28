Жители Москвы смогут посетить Великий Устюг и Кострому на поезде выходного дня

Фото: Светлана Колоскова

Из Москвы до Костромы и Великого Устюга можно будет добраться на поезде выходного дня с 29 января по 28 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Расписание поезда составлено для удобства туристов. Приезжать в Великий Устюг и Кострому они будут по утрам, а ночь проводить в пути. Днем путешественники смогут устроить экскурсию по городу.

— Поезд № 934/933 Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва будет курсировать с 29 января по 28 марта по отдельным датам, позволяя туристам в течение двух выходных дней посетить уникальные достопримечательности севера России, — говорится в сообщении.

Каждую пятницу с 29 января по 26 марта поезд будет отправляться с Ярославского вокзала Москвы в 17:05. На следующие сутки в 10:40 туристы прибудут в Великий Устюг. Отсюда поезд отправится в 18:10 в Кострому, куда приедет спустя ночь в 10:15 последнего рабочего дня.

Из Костромы в обратный путь поезд отправится в 17:50. На Ярославский вокзал туристы вернутся в 23:35. Отмечается, что из-за государственных праздников на рейсах 20 февраля и 6 марта последним рабочим днем будет считаться суббота.

В пресс-службе уточнили, что по дороге из Великого Устюга от Галича до Костромы поезд будет идти на паровозной тяге. Туристы смогут увидеть стыковку паровоза Л-3108 с поездом и сфотографироваться на их фоне, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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