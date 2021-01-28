Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в стране

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Жители России, которые в 2020 году провели отпуск на территории страны, раскрыли величину затрат на организацию отдыха. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди опрошенных 17,3 процента оценили свои расходы в 30-40 тысяч рублей из расчета на одного человека. 16,8 процента участников исследования потратили 20-30 тысяч рублей, 16,3 процента — менее 20 тысяч рублей.

Еще 11,2 процента опрошенных выложили от 40 до 50 тысяч рублей, 15,2 процента— от 50 до 60 тысяч рублей, по 6,3 процента — от 60 до 70 тысяч и от 70 до 80 тысяч рублей соответственно.

Лишь 1,8 процента респондентов потратили на отпуск в России 80-90 тысяч рублей, 8,8 процента — свыше 90 тысяч рублей на человека.

При этом 89 процентов опрошенных россиян рассказали, что им понравился отпуск, проведенный в России, сообщает RT.

Ранее в пресс-службе Комитета по туризму Московской области рассказали, что туристический поток зимой в регионе снизится в два раза из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в зимний период регион посетят 8,5 миллиона человек.

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