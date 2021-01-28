Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Росмолодежь будет менять свою повестку на фоне несанкционированных акций
Фото: АГН Москва

Росмолодежь будет менять свою повестку на фоне несанкционированных акций

Кирилл Николаев

Общество

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет менять свою повестку на фоне несанкционированных акций. Об этом в четверг, 28 января, заявил глава агентства Александр Бугаев в ходе вебинара «Открытый разговор».

— Я всегда за то, чтобы не огульно говорить, что кто-то за, а какая-то возрастная категория против, а разбираться в произошедших событиях. И мы это будем делать, — цитирует Бугаева РИА Новости.

Он добавил, что молодежи нужно создавать больше возможностей для реализации.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Глава Росмолодежи заявил о беспрецедентном развитии волонтерства

несогласованная акцияРоссиямолодежь
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте