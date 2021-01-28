Фото: АГН Москва

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет менять свою повестку на фоне несанкционированных акций. Об этом в четверг, 28 января, заявил глава агентства Александр Бугаев в ходе вебинара «Открытый разговор».

— Я всегда за то, чтобы не огульно говорить, что кто-то за, а какая-то возрастная категория против, а разбираться в произошедших событиях. И мы это будем делать, — цитирует Бугаева РИА Новости.

Он добавил, что молодежи нужно создавать больше возможностей для реализации.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Глава Росмолодежи заявил о беспрецедентном развитии волонтерства