Обвиняемого в мошенничестве с выплатами материнского капитала экстрадировали в Россию

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Из Франции в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадировали мужчину, который обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, мужчина в составе группы лиц занимался обналичиванием сертификатов на материнский капитал. Злоумышленники склоняли владелиц сертификатов к заключению фиктивных договоров целевого займа на строительство жилья с подконтрольной организацией. Позднее они обналичивали средства и отдавали женщинам только часть.

Мужчину объявили в международный розыск в январе 2019 года, а в июле того же года его задержали во Франции.

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